Verzicht auf Alkohol: Warum der "Dry January" eine gute Idee ist

Rund um Weihnachten und Neujahr trinken einige von uns mehr Alkohol, als sie es gewöhnlich tun. Deshalb, und auch weil es ein guter Vorsatz sein kann, starten manche mit einem sogenannten "Dry January" ins neue Jahr. Das bedeutet, den ganzen Januar keinen Alkohol zu trinken.

Der "Dry January" tut dem Körper tatsächlich richtig gut, meint der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann.

„Die Leber profitiert innerhalb eines Monats schon ganz erheblich“

In der Medizin gehe man inzwischen sowieso davon aus, dass man so wenig Alkohol wie möglich trinken sollte. Ein kompletter Monat ohne Alkohol helfe dem ganzen Organismus, so Zimmermann. Auch eine Fettleber könne sich in dieser Zeit schon deutlich zurückbilden.

Wann man sich Gedanken über den eigenen Alkoholkonsum machen sollte und wie man sich helfen lassen kann, erklärt Lothar Zimmermann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Julia Kretschmer.