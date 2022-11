UN-Klimakonferenz – Was bringt die 27. COP? | Fridays for Future im Talk

Werner & Tobi melden sich aus Ägypten von der 27. UN-Klimakonferenz – und das nicht alleine. Heute zu Gast ist Annika Kruse von Fridays for Future. Mit ihr diskutieren sie: Wie erlebt sie als Klimaschutzaktivistin diese COP? Lohnt sich eine Klimakonferenz überhaupt, angesichts der hohen Treibhausgasemissionen, die bei der Anreise entstehen - gerade für Klimaschutzaktivisten? Wie einfach ist es hier in Ägypten zu demonstrieren? Und was muss am Ende für ein Ergebnis stehen, damit sie als Klimaschutzaktivistin zufrieden ist?

