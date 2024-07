per Mail teilen

Bei uns sind Tornados zum Glück - noch - selten. In Nordamerika gibt es sie häufiger und manche können selbst den Asphalt von Straßen reißen. Ab heute gibt es solche Stürme auch im Kino: in "Twisters".

So entsteht ein Tornado Ein Tornado ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Luftsäule mit Bodenkontakt. Diese Säule dreht sich um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse und befindet sich unter einer Quellwolke. Ein Tornado kann entstehen, wenn es starke Temperaturunterschiede gibt und Luft aufsteigt. Durch frei werdende sogenannte Kondensationswärme und die Zunahme der Windgeschwindigkeit wird ein rotierender Aufwindschlauch erzeugt. Gegebenenfalls kommen auch Änderungen der Windrichtung dazu. Dieser Windschlauch kann laut DWD einen Durchmesser von bis zu über einem Kilometer erreichen. Dabei sind Windgeschwindigkeiten von mehreren Hundert Kilometern pro Stunde möglich.

Den Film "Twister" gab’s schon 1996 - damals mit Bill Paxton und Helen Hunt. In der Neuauflage spielen Glen Powell und Daisy Edgar-Jones. Filmkritikerin Anna Wollner erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, was sich außer den Spezialeffekten noch in knapp 30 Jahren verändert hat.