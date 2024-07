Tourismus & Klimawandel: "Urlaubsgewohnheiten ändern sich nicht von heute auf morgen"

Deutschland ist in den Sommerferien – auch in Baden-Württemberg sind sie heute gestartet. Aber die Auswahl des Reiseziels wird immer schwieriger. Denn: Die Mittelmeerregion leidet zunehmend unter dem Klimawandel, Hitze mit weit über 40 Grad über mehrere Woche ist dort keine Seltenheit. Wie lange bleibt also der Mittelmeerraum noch eine beliebte Reiseregion? "Urlaub ist etwas, das über die Jahre wächst, da ändert man seine Gewohnheiten nicht von heute auf morgen", sagt Professor Harald Zeiss im SWR. Er forscht zu den Themen Nachhaltigkeit und Internationaler Tourismus an der Hochschule Harz. Langfristig rechnet er aber durchaus mit Veränderungen. "Wenn im Mittelmeerraum jetzt schon 40 Grad sind, wird es in 10-20 Jahren noch viel heißer sein. Das bedeutet, dass ein Urlaub im Hochsommer dort sehr unangenehm wird. Viele werden also vielleicht aufs Frühjahr umschwenken", so Zeiss. Wie sich der Tourismus seiner Meinung nach genau verändern wird, erklärt Zeiss im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.