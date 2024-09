SPD-Vorsitzende Esken: Abschneiden der AfD "bedrückend"

In Sachsen 7,3 Prozent, in Thüringen 6,1 Prozent: Das sind die Ergebnisse für die SPD bei den Landtagswahlen für die Kanzler-Partei. Die SPD-Bundesvorsitzende, Saskia Esken, bezeichnete die Ergebnisse als "bedrückend" - nicht nur wegen der Ergebnisse, die die SPD erzielt habe. Das Abschneiden der AfD sei "beunruhigend".

Die Menschen hätten den Eindruck, dass in der Bundesregierung nur gestritten würde, was nicht richtig sei. In SWR Aktuell sagte Esken, sie halte trotz des schlechten Abschneidens bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen am SPD-Bundesvorsitz fest. Über die Erkenntnisse aus den Wahlergebnissen hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Esken gesprochen.