Schulabbrecher: Wie geht das Handwerk damit um?

Welche Chancen haben junge Menschen ohne Schulabschluss auf dem Ausbildungsmarkt? Und wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Das erklärt Peter Haas im Interview mit dem SWR. Haas ist Hauptgeschäftsführer bei der baden-württembergischen Handwerker-Dachorganisation Handwerk BW.

Es sind Sommerferien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - die schöne schulfreie Zeit zum Entspannen und Urlaub machen. Doch nicht jeder und jede kann die Ferienzeit genießen - allein in Baden-Württemberg verlassen jährlich rund 7.000 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss, Tendenz steigend. Und auch in Ausbildungsberufen ist die Abbrecherquote hoch, sie liegt bei etwa zehn Prozent.

Oft mangelnde Kenntnis über die Zeit nach der Schule

Welche Chancen haben junge Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss auf dem Arbeitsmarkt? Und wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Peter Haas, Hauptgeschäftsführer bei der baden-württembergischen Handwerker-Dachorganisation Handwerk BW, sagt, vielen jungen Leute fehle die Orientierung. Sie wüssten oft nicht, womit sie nach der Schule ins Leben starten sollten.

Junge Menschen bräuchten in vielen Fällen eine Art "Ausbildungskunde", eine Lebensfähigmachung für die Zeit nach dem Schulabschluss, so Haas. Viele fielen nach der Schule in ein orientierungsloses Loch.

Chancen für Schulabbrecher

Gerade im Handwerk, in Familienbetrieben werde weniger häufig auf die Schullaufbahn geachtet, sondern es dominiere viel mehr der Satz "Wir schauen nicht, wo Du herkommst, sondern wo Du hinwillst", berichtet Haas. Aber: Ganz ohne Schulabschluss in die Ausbildung zu starten und dann an der Berufsschule zu bestehen, sei eine "Riesenherausforderung". Mindestens ein Schulabschluss sollte geschafft worden sein.

Nach wie vor gibt es laut Haas zu wenige Azubis. Dafür gebe es drei Gründe: Vor 15 bis 17 Jahren sei die Zahl der Geburten stark gesunken - dadurch gebe es jetzt nur wenige Bewerber. Ein zweiter Grund seien Leistungsdefizite, mit denen junge Menschen die Schulen verlassen. Als dritten Grund nennt Haas erneut die fehlende Orientierung nach der Schulzeit.