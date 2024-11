Hype um Pistazien: Was diese Nusssorte so gesund macht

Pistazien liegen im Trend - auch wegen des Hypes um die Dubai-Schokolade, die Pistaziencreme enthält. Warum Pistazien gesund sind, erklärt Ernährungsberaterin Anna Dandekar.

Pistazien sind für die Expertin wegen der vielen Nährstoffe ein idealer Snack. "Wie alle Nüsse enthalten sie große Mengen an B-Vitaminen. Bei Pistazien ist das vor allem B6", sagt die Ernährungsberaterin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser. Hinzu kämen Proteine und ungesättigte Fettsäuren: "Das sind die guten Fettsäuren", die den Blutzuckerspiegel regulieren würden.

Pistazien seien außerdem reich an Kalium, das zu einer besseren Herzgesundheit betragen könne. Und sie enthielten - wie auch Grüner Tee - Polyphenol-Antioxidantien, die die Zellen schützen und vielleicht sogar gegen Krebs vorbeugen würden. Pistazien seien also "ein tolles Gesundheitspaket".

Ob süß oder salzig: Pistazien schmecken immer

Das Reizvolle an Pistazien sind für Anna Dandekar die vielen verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten. Bei den Süßspeisen finde man sie in Croissants, Plätzchen, Tiramisu oder auch in Käsekuchen. Wer es lieber herzhaft mag, könne mit leicht angerösteten Pistazien den Salat verfeinern. Noch origineller sei ein Pistazien-Pesto, das man mit Nudeln oder Fisch genießen könne. Auch für Currygerichte seien sie gut geeignet. "Denn alles, was man mit Nüssen zubereiten kann, kann man auch mit Pistazien machen."

Anna Dandekars Pistazien-Tipp Sehr gesund ist der Spitzkohl-Pistazien-Salat: Dafür den Spitzkohl ganz fein schneiden, die Pistazien rösten und kleinhacken und dann beides mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermischen. Wer mag, kann auch Feta hinzufügen. Das ist eine ausgewogene Mahlzeit.

Pistazien anfällig für Schimmelpilze

Bei nicht artgerechter Herstellung sind Pistazien anfällig für Schimmelpilze. Das gelte für alle Nussarten, warnt die Ernährungsberaterin. Leberschäden und sogar Lungenkrebs könnten die Folge sein. Anna Dandekar rät deshalb, keine Pistazien aus China zu kaufen, sondern auf Ware aus der Europäischen Union zurückzugreifen. Pistazien aus der EU würden inzwischen sehr engmaschig auf den Befall durch Schimmelpilze kontrolliert.