Geldmasche bei der EM? Österreich gegen Türkei nur bei MagentaTV

Die Fußball-Nationalmannschaften von Österreich und der Türkei spielen heute im Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 gegeneinander. Beide Teams haben während des Turniers in Deutschland bisher sehr starke Leistungen gezeigt. Da ist es um so ärgerlicher, dass ausgerechnet dieses Spiel nicht im Free-TV gezeigt wird. Es ist nur bei MagentaTV zu sehen, dem kostenpflichtigen Online-Dienst der Telekom. Für Tamara Keller, Podcasterin bei "Frauen reden über Fußball", grenzt das stark an eine Geldmasche. Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt sie, warum so eine Ungleichbehandlung gerade bei Fußballfans für Kritik sorgt.