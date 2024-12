Neue Wintersport-Konzepte: Schnee kann, muss aber nicht

Was wird aus Wintersportregionen, wenn der Schnee wegen des Klimawandels ausbleibt? Was können sie tun, damit trotzdem Urlauber kommen? Mit dieser Frage plagen sich viele Kommunen – unter anderem in den Alpen, im Allgäu, auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Denkanstöße dazu kommen vom Bayerischen Zentrum für Tourismus: "Wir haben eine Szenario-Landkarte für die Anbieter entwickelt – da sieht man, was könnte kommen, wie wollt ihr euch darauf einstellen, was ist für euch in Zukunft wichtig", sagt der Tourismusexperte Prof. Alfred Bauer.

Ein wichtiges neues Konzept sei ein Ganzjahrestourismus, bei dem "Schnee kann - aber nicht muss". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erläutert Bauer, wie das genau funktionieren kann und wie der Winterurlaub im Jahr 2050 aussehen könnte.