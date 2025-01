Mutmach-Geschichte: Wie kann Syrien wieder aufgebaut werden?

per Mail teilen

In Syrien haben über 50 Jahre Diktatur und 13 Jahre Bürgerkrieg Terror und Leid gebracht. Mehr als eine halbe Million Menschen wurden getötet, fast sieben Millionen sind geflohen. Machthaber Baschar al-Assad ist nun weg. Die von den Rebellen angeführte Übergangsregierung will mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten. Wie groß die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Sadiqu Al-Mousllie gesprochen. Der ist Zahnarzt in Braunschweig und war früher Mitglied des Syrischen Nationalrats.