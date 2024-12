Mutmach-Geschichte: Es klappt was beim Naturschutz

per Mail teilen

So Vieles sorgt momentan für Zweifel und Ängste: Die Wirtschaft schwächelt, die Bundesregierung zerbricht, wir stehen vor Neuwahlen, in der Ukraine wütet der Krieg, im Nahen Osten auch und Trump ist zurück im Weißen Haus. Das zu Ende gehende Jahr meint es nicht immer nur gut mit der Welt. Umso wichtiger ist es, im Blick zu behalten, dass es auch Erfolgsgeschichten gab und gibt, Geschehnisse, die Mut machen. Und einige davon wollen wir ihnen hier in SWR Aktuell zeigen. Zum Auftakt redet SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph heute über Umwelt- und Naturschutz mit Martin Bachhofer. Er ist Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland - den wir auch als BUND kennen. Ein Beispiel, sagt Bachhofer, für Dinge, die im Jahr 2024 gut gelaufen sind: Der Nationalpark Schwarzwald bekommt eine Erweiterung.