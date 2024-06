Pilgern trotz extremer Hitze: Ist der Glaube wichtiger als die Gesundheit?

Einmal im Leben sollen Muslime nach Mekka pilgern. Doch der Hadsch, die lang ersehnte Pilgerfahrt, ist nicht ungefährlich: Immer wieder sterben Menschen bei Unfällen oder Massenpaniken. Dieses Jahr sind durch die extreme Hitze in Saudi-Arabien schon mehr als 1.000 Pilger ums Leben gekommen.

Warum tun sich die – oft älteren – Menschen das trotzdem an? Was macht diese eine Reise so bedeutsam, dass sie offenbar wichtiger ist als die eigene Gesundheit? Diese Fragen kann Johanna Pink beantworten, Professorin für Islamwissenschaft und Geschichte des Islam an der Universität Freiburg.