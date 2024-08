Mehr als „Dabeisein ist alles“: Was muss sich bei der Sportförderung ändern?

per Mail teilen

Die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben bei den Olympischen Spielen in Paris etliche Medaillen erkämpft- aber es waren doch weniger als erhofft. Das hat die Diskussion wieder in Gang gebracht, wie man junge Menschen überhaupt dazu bringen soll, Sport zu treiben – und wie man dann große Talente entdecken und fördern sollte. Bei der staatlichen Sportförderung muss dringend etwas verbessert werden, sagt SWR-Sportredakteur Marcel Fehr, ehemaliger Spitzen-Leichtathlet. Was er ändern würde, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.