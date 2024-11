"Medienboten" in Konstanz – wie ein gutes Buch alte Menschen aus ihrer Einsamkeit holt

per Mail teilen

Geschichten verbinden Menschen. Diesen Leitsatz haben sich die Spitalstiftung Konstanz und die Stadtbibliothek Konstanz zum Auftrag gemacht und das Projekt "Medienboten" ins Leben gerufen. "Medienboten besuchen Menschen in Pflegeeinrichtungen und bringen ein Buch mit. Und die Bücher können Anlass sein, um mit den Pflegebedürftigen ins Gespräch zu kommen. Denn meist sind das Menschen, die nicht mehr oft Besuch bekommen", sagt Ulrike Horn von der Stadtbibliothek Konstanz in SWR Aktuell. Dabei gehe es nicht darum, aus dem Buch vorzulesen, sondern darum, Zeit miteinander zu verbringen. Die Aufgabe der Bücherboten ist ein Ehrenamt. Was man dafür mitbringen muss, wollte SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich von Ulrike Horn wissen.