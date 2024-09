Marieluise Beck: "Gebt die Ukraine Russland – das ist Sarah Wagenknechts Botschaft!"

Die ehemalige Grünen-Politikerin Marieluise Beck vom Zentrum Liberale Moderne hat sich seit Kriegsbeginn immer wieder in der Ukraine aufgehalten. In SWR Aktuell spricht sie über eine wachsende Kriegsmüdigkeit in dem von Russland angegriffenen Land: "Der anfängliche Optimismus der Bevölkerung ist dahingeschmolzen. Die Ukraine konnte sich auch nicht vorstellen, wie wackelig und uneins der Westen in der Unterstützung sein würde." Besonders groß sei die Sorge wegen des Erfolgs des Bündnisses Sarah Wagenknecht und der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Das sei eine Entwicklung, die noch vor kurzem niemand für möglich gehalten habe. "Wir sehen das Erstarken von zwei Parteien, die aus dem westlichen Bündnis herauswollen, die mit den USA nichts zu tun haben wollen und Russlands Interessen vertreten", so Beck im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn. Schockierend sei, dass das in den neuen Bundesländern keine Sorgen auslöse.