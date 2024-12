Mariah Carey & Co. - Was macht den ultimativen Weihnachtshit aus?

Die Supermarktregale sind längst schon gefüllt mit Lebkuchen, Weihnachtsdeko und Nikoläusen. Passend dazu begleiten uns aus dem Lautsprecher schallende Weihnachtssongs bei unserem Wocheneinkauf. Wir sind mittendrin in der Vorweihnachtszeit. Das zeigt sich auch beim Blick auf die deutschen Charts.

Mariah Carey belegt mit ihrem 30 Jahre alten Hit All I Want For Christmas Is You Platz eins. Gefolgt von dem nochmal um 10 Jahre älteren Wham!-Song Last Christmas. Es ist alle Jahre wieder das gleiche Bild. Während die einen genervt sind von den ewig währenden Weihnachtshits, gibt ihnen der alljährliche Erfolg Recht. Aber warum springt Mariah Carey jedes Jahr aufs Neue mit All I Want For Christmas Is You auf Platz eins der deutschen Charts? Was macht den Song zu dem Hit? "Wir werden eingeladen durch ein Glockenspiel, was uns einen Wohlfühleffekt beschert. Ebenso wie das Schlittengeläut, was uns dann empfängt", sagt Alexander Paeffgen. Er ist Dozent für Musiktheorie und Komposition an der Pop-Akademie Mannheim. Seiner Meinung nach ist All I Want For Christmas ein sehr lebensbejahender Song, der ein ultimatives Versprechen in sich trägt. Mariah Carey jubele uns geradezu mit ihrem Gesang immer weiter nach oben.

'All I Want For Christmas Is You' ist eine Ausgeburt an Positivität.

Anders ist es bei Last Christmas von Wham!. Mit seinem eher melancholischen Stil habe das Lied aber vor allem durch seine eher minimalistischere Komposition Ohrwurm-Potential, meint Paeffgen.

Vor allem die Instrumentalmelodie in 'Last Christmas' ist eine so simple Melodie, die wir uns gut merken können, die sofort ins Ohr geht und auch gar nicht mehr rausgeht, selbst wenn wir’s wollen.

Welche Zutaten in einem neuen Weihnachtssong nicht fehlen dürfen und warum es dennoch so schwer ist, einen Hit zu landen, verrät Alexander Paeffgen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.