Der Weihnachtshit schlechthin, "Last Christmas" von Wham!, feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Mit dem SWR1 Ad-Wham-Kalender feiern wir das Original und seine Coverversionen.

Ab dem 1. Dezember gibt es jeden Montag bis Samstag um 8:50 Uhr in der Sendung Guten Morgen Rheinland-Pfalz eine neue, überraschende Version des Kultsongs zu entdecken. Sonntags hört ihr die Coverversion um 13.50 Uhr. Egal ob skurrile Interpretationen, humorvolle Variationen oder exotische Sänger und Sängerinnen – eines ist sicher: Es wird jeden Tag anders, aber immer "Last Christmas"!

So entstand "Last Christmas"

"Last Christmas" hat eigentlich nicht viel weihnachtliches an sich – außer ein bisschen Glöckchengebimmel und das Wort "Christmas". Es geht um eine gescheiterte Beziehung und die Erinnerung jedes Jahr aufs neue an das Weihnachtsfest im letzten Jahr.

George Michael hat den Song geschrieben und auch alle Instrumente komplett selbst eingespielt. Sein Wham!-Bandkollege Andrew Ridgeley hat mit dem Song eigentlich überhaupt nichts zu tun – trotzdem ist der Song von beiden gemeinsam veröffentlicht worden als Wham!.

In der Weihnachtszeit gibt es kein Entkommen vor "Last Christmas"

Es heißt, Michael ist beim Fußballschauen auf die Idee für den Song gekommen und angeblich hatte er auch schon ein Song namens "Last Easter" in der Schublade – dieses Gerücht hat er selbst aber nie bestätigt.

Heute können wir uns vor "Last Christmas" kaum noch retten – egal ob beim Einkaufen, im Café oder auf dem Weihnachtsmarkt. Aus irgendeinem Lautsprecher ist der Song in der Vorweihnachtszeit immer zu hören. Und dafür gehen schätzungsweise jedes Jahr zehn Millionen Dollar an die Erben von George Michael.

Starke Konkurrenz im Jahr 1984: "Do They Know It's Christmas?"

Er selbst musste die Einnahmen aus dem ersten Jahr nach Veröffentlichung an die Charity Band Aid spenden – das hat eine außergerichtliche Einigung mit Barry Manilow ergeben. Manilow hat nämlich damals gegen Michael geklagt, weil "Last Christmas" sehr ähnlich zu seinem Hit "Can’t Smile Without You" war.

Band Aid, das riesige Charity Projekt rund um Bob Geldof, war das nächste Problem für "Last Christmas". Denn die Single "Do They Know It's Christmas?" ist auch im Jahr 1984 erschienen, gerade mal vier Tage vor dem Weihnachtsklassiker von Wham!.

Der Weihnachtssong wurde in Großbritannien erst spät die Nummer 1

Das hätte George Michael wissen müssen, schließlich war er bei Band Aid auch mit dabei. Aber mit dem hohen Staraufgebot bei Band Aid war "Do They Know It's Christmas?" ganz klar die Nummer 1 in den britischen und auch in den internationalen Weihnachtscharts. "Last Christmas" schaffte es im ersten Jahr also nur auf Platz 2 in Großbritannien.

Erst Ende 2020 war es dann so weit – da stand nach 36 Jahren "Last Christmas" das erste mal auf Platz 1 der britischen Single Charts. Ein Weihnachstwunder war geschehen – oder ein Weihnachtsfilm war gedreht? Tatsächlich war der Weihnachtsfilm "Last Christmas" in die Kinos gekommen. Er greift die Idee des Wham!-Klassikers auf und spielt in London in der Vorweihnachtszeit.

"Last Christmas" im Original von Wham!

Wham! - Last Christmas (Official Video)

Diese 24 Versionen von "Last Christmas" hört ihr bei SWR1 Rheinland-Pfalz