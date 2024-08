Leere Innenstädte - Autos nicht aus Städten drängen?

per Mail teilen

Wie den Handel in den Innenstädten beleben? Darüber haben sich Experten beim IHK-Branchenforum Handel in Koblenz ausgetauscht. "Der Weg, den Individualverkehr aus den Innenstädten heraus zu drängen, ist aus unserer Sicht der falsche", sagt Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz in SWR Aktuell.

ÖPNV im Flächenland RLP nicht so vorhanden...

Die Innenstädte müssten weiterhin erreichbar sein. Man müsse sich bewusst machen, "dass wir als Rheinland-Pfalz ein Flächenland sind. Der öffentliche Nahverkehr ist bei uns nicht so vorhanden, als dass man auf das private Fahrzeug verzichten könnte, um in die Innenstädte zu kommen und einzukaufen", so Scherer.

Man muss die Brille der Großstadt mal absetzen oder zumindest lupfen, damit man auch erkennt, dass wir in dem Flächenland eine Erreichbarkeit für den Individualverkehr weiterhin erhalten oder sicherstellen müssen.

Ob günstigeres oder kostenfreies Parken für die Innenstädte (wie von der FDP vorgeschlagen) allerdings "die Rettung per se darstellen würde, lass ich mal offen", sagt Scherer. Alle Städte haben seiner Ansicht nach derzeit mit Kundenfrequenzverlusten und Umsatzrückgängen zu kämpfen. Hinzu kämen die nachlassende Attraktivität der Innenstädte und mehr Leerstände:

Wir haben das Problem, dass Städte in den vergangenen Jahrzehnten ihre Innenstädte vernachlässigt haben - gerade was Aufenthaltsqualität und Wohlfühlen angeht - oftmals auch aufgrund von mangelnden Ressourcen, aber auch weil man viele Dinge für selbstverständlich hingenommen hat und dachte, dass es ein Selbstläufer ist. Das sind jedoch Dinge, die sich der Kunde und auch der Bewohner der Innenstadt wünscht.

Welche Lösungsansätze er sieht, was gegen hohe Innenstadtmieten gemacht werden kann - und inwiefern Events zur Attraktivität beitragen können, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Scherer gesprochen.