Mutmach-Geschichte: Wie wir in Lebenskrisen neues Vertrauen schöpfen

Beate Hofmann arbeitet als Seelsorgerin an der Uniklinik Tübingen. Sie hilft Menschen in persönlichen und beruflichen Krisen und lässt sich dabei von einem Motto leiten.

"Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond." Dieses Zitat der Dichterin Mascha Kaléko stehe bei ihr in Kreideschrift am Fenster im Büro, sagt die Seelsorgerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Es gehe ihr darum, in Krisensituationen das Positive herauszustellen: "Wo konntest du Vertrauen finden? Was hat dich bis hierhergetragen? Wo hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, die dich gestärkt hat?" Durch diese Fragen wolle sie vermitteln, dass es auch in dunklen Stunden einen Hoffnungsschimmer gebe.

Positives Denken als Mutmach-Übung für zu Hause

Das Zitat von Mascha Kaléko biete sich an, um positives Denken in den Alltag einzubauen. Man könne sich beispielsweise morgens die Frage stellen, worauf man sich freue. Auch abends beim Rückblick auf den Tag biete es sich an, zu sagen: "Irgendein Stern war in diesem Tag am Himmel und den mache ich jetzt groß, indem ich ihn aufschreibe und damit verstärke."

Arbeit als Seelsorgerin und Coach: eine Gratwanderung

Beate Hofmann arbeitet sowohl als Seelsorgerin als auch als Job-Coach. In beiden Betätigungsfeldern stehe sie Menschen in Krisensituationen zur Seite. Allerdings seien die Herausforderungen beim beruflichen Coaching anders als in der Seelsorge. Bei Gesprächen auf Intensivstationen erlebe sie Menschen, die um ihr Leben fürchten. "Da braucht man ganz viel Stille und ganz viel Kraft, um stabil zu sein - dort, wo Menschen ganz instabil sind."

Im beruflichen Kontext stehe das Thema Team und Zusammenarbeit im Vordergrund: "Wie gehen andere mit mir um? Wie gehe ich mit denen um?" Hinzu komme die Problematik von Druck und Belastung im Arbeitsalltag. In den Gesprächen habe sie die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen die äußeren Umstände das Innere eines Menschen beeinflussen würden: "Die Frage ist: Was prägt mich? Mit welchen Erwartungen komme ich? Was sind meine Ressourcen, die ich für diese Arbeit mitbringe?" Und auch hier sei es wichtig, so oft wie möglich eine optimistische Perspektive einzunehmen und nach den eigenen Quellen positiver Energie zu suchen. "Es geht immer darum: Was ist der Kern, der mir Kraft gibt."