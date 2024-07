Klimaschutz nur noch per Gerichtsbeschluss?

per Mail teilen

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt aktuell über das Luftreinhaltegesetz. Auch das Bundesverfassungsgericht und viele weitere Richterinnen und Richter beschäftigen sich in Deutschland seit Jahren mit dem Umwelt- und Klimaschutz. Roda Verheyen ist Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Umweltrecht. Außerdem ist sie Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. Obwohl sie erfolgreich an der Klage mitgewirkt hat, die vor einigen Jahren durch das Bundesverfassungsgericht eine Grundrechtsverletzung wegen mangelnden Klimaschutzes festgestellt hat, findet Verheyen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler: Der Weg durch die juristischen Instanzen ist nicht als das Mittel der Wahl für mehr Klimaschutz.