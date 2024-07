Kinostart von "Deadpool & Wolverine" – lohnt sich der Film?

Es gibt etwas Neues aus dem Marvel Cinematic Universe: "Deadpool and Wolverine" startet heute in den Kinos. Wie der Titel schon verrät, haben sich für diesen Film die beiden Superhelden Deadpool, gespielt von Ryan Reynolds, und Wolverine aus den X-Men-Filmen, gespielt von Hugh Jackman, zusammengetan. Nach einigen Flops aus der Marvel-Welt könnte das jetzt wieder ein Hit werden. Das sieht auch SWR Aktuell-Filmkritikerin Anna Wollner so: "Es ist ein wahrgewordener feuchter Traum von erwachsenen Superhelden-Fans. Er ist unglaublich brutal, blutig und vulgär – und das mit voller Absicht." Und deshalb ist er – im Gegensatz zu anderen Marvel-Filmen – auch erst ab 16 Jahren. "Genau damit will sich der Film auch von anderen absetzen und das Marvel Cinematic Universe auf eine neue Ebene bringen", so Wollner. Warum der Film eher was für Fans von Deadpool und Wolverine ist, erklärt die Filmexpertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.