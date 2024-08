KI-Expertin zu Warnungen vor KI-Blase: Tech-Riesen investieren weiter

Nvidia auf Talfahrt: Der Aktienkurs des Chip-Herstellers sackte um rund sieben Prozent ab. Der Grund: Das Unternehmen hatte neue Zahlen vorgestellt, Umsatz und Gewinn steigen weiter - aber die Anleger hatten sich mehr erhofft. Droht der Boom von Technologien Künstlicher Intelligenz in einer Blase zu enden? "Wir müssen uns klar machen, dass alle diese Tools, wie ChatGPT, Demoversionen sind", sagt Larissa Holzki, Mitautorin des Buchs "Inside KI".

Es gehe erst mal darum, diese Technologien zu testen und anzupassen. "Das braucht Zeit und vieles wird schief gehen - deshalb werden auch Erwartungen enttäuscht." Von einer KI-Blase möchte Holzki noch nicht sprechen, aber: "Die Warnungen werden immer lauter. Die Blase könnte da entstehen, wo ganz viel Geld für Chips investiert wird."

Chips von heute könnten schon morgen veraltet sein

Die Chips entwickelten sich immer weiter. Es könnte passieren, dass Chips, in die jetzt investiert werde, später überhaupt nicht mehr so leistungsfähig seien wie angenommen. "Wir haben dann nicht mehr den Sportwagen in der Garage, sondern den Oldtimer und bräuchten eigentlich schon wieder ganz neue Hardware", so die KI-Expertin.

Welches Ausmaß das Platzen einer KI-Blase hätte und für wen, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Larissa Holzki gesprochen.