Kerzenboom – wie man gute Kerzen erkennt und schlechte meidet

Selten wurden so viele Kerzen in Deutschland verkauft. Das liegt zum einen natürlich an der bevorstehenden Adventszeit. Zum anderen aber auch an der Sorge vieler Menschen vor möglichen Stromausfällen wegen der Energiekrise. SWR-Umweltredakteurin Stefanie Peyk sagte in SWR Aktuell: "Es ist nicht einfach, beim Einkauf gute Kerzen von schlechten zu unterscheiden. Ein Anhaltspunkt ist das RAL-Gütezeichen. Es garantiert, dass die Kerzen ruß- und raucharm sind. Ein Ökosiegel ist das aber nicht." Vorsicht sei vor allem bei besonders bunten Billig-Kerzen und bei geschmückten Figurenkerzen geboten. Außerdem sollten Allergiker auf Duftkerzen verzichten. Woran besonders nachhaltige Kerzen zu erkennen sind, darüber hat Stefanie Peyk mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.