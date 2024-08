Ist linke Politik in Ostdeutschland noch gefragt?

Die Landesvorsitzende der Linken in Sachsen, Susanne Schaper, geht trotz schlechter Umfragewerte zuversichtlich in die Landtagswahl am 1. September in Sachsen. Es sei keine Zeit, die Segel zu streichen, sagte sie in SWR Aktuell.

Man sei nahbar - das sehe man bei den Kommunalwahlergebnissen [in Sachsen]. Die Frage sei, inwieweit man der Linken noch zutraue, "unsere Ziele umzusetzen. Sind wir in der Lage, die Dinge für die Wähler umzusetzen oder sind wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt." Ob und weshalb linke Politik in den östlichen Bundesländern nicht mehr besonders gefragt ist und was dies für den Wahlkampf bedeutet, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies mit Schaper gesprochen.