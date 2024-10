Die IG Metall hat mit ihren Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Aktionen gibt es aus in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

In der Nacht ist die Friedenspflicht im laufenden Tarifstreit abgelaufen. Unter anderem bei Porsche in Stuttgart und bei Opel in Kaiserslautern haben Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Überschattet werden die Aktionen von den Sparplänen beim Autobauer VW. Dieser hatte gestern angekündigt, drei Werke in Deutschland schließen zu wollen und zehntausende Beschäftigte zu entlassen.

IG Metall will mit Warnstreiks Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Hauptargument der IG Metall ist die fehlende Kaufkraft der Beschäftigten nach Jahren mit hoher Inflation. Sie ist mit dem bisherigen Lohnangebot der Arbeitgeber unzufrieden. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber bieten bislang 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

Proteste nach Wahl in Georgien

In Georgiens Hauptstadt Tiflis haben am Abend zehntausende Menschen gegen das umstrittene Ergebnis der Parlamentswahl protestiert. Laut Wahlkommission hat die pro-russische Regierungspartei "Georgischer Traum" mit 54 Prozent gewonnen. Internationale Wahlbeobachter haben große Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung. Die Demonstranten forderten eine Wiederholung der Wahl. Die pro-europäische Präsidentin Surabischwili sagte, dem Volk sei das wahre Wahlergebnis mithilfe von Russland gestohlen worden.