Durch das Hochwasser sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Wichtigste am Morgen mit Jonathan Hadem:

In Österreich sind wichtige Straßen und Bahnstrecken unterbrochen. Im Kamptal in Niederösterreich wird mit einer Flutwelle durch ein überlaufendes Staubecken gerechnet. Unterdessen steigt die Schneefallgrenze. Dadurch muss mit zusätzlichen Wassermassen durch schmelzenden Neuschnee in den Alpen gerechnet werden.

Rekordregenmengen in Tschechien

Im Osten Tschechiens sind bis zu 500 Liter je Quadratmeter gefallen. An der Grenze zu Polen mussten Menschen mit Booten aus überfluteten Häusern gerettet werden. Mindestens vier Personen gelten als vermisst. Im Südwesten Polens ist ein Staudamm gebrochen. Auch dort müssen Menschen aus den Fluten gerettet werden.

Bitkom kürt smarte Städte

Der Branchenverband sucht die digitalste Stadt Deutschlands. Unter den Favoriten sind auch drei Städte aus dem Südwesten: Freiburg, Stuttgart und Ulm. Sie landen auf jeden Fall in den Top Ten des sogenannten „Smart City-Index“. Bitkom vergleicht jedes Jahr, wie gut die 82 Großstädte in Deutschland digital aufgestellt sind.