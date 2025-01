Info-Date am Morgen: Attentäter von New Orleans war IS-Anhänger ++ Innenministerin will Randalierer von Silvester mit "aller Härte" bestrafen

Am Neujahrsmorgen sterben in New Orleans 15 Menschen, als ein Auto in die feiernde Menge fährt. Der Täter war laut US-Präsident Joe Biden IS-Anhänger.

Der Attentäter von New Orleans ist laut eigenen Aussagen von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu seinem Angriff bewegt worden. Das gehe aus Videos hervor, die der Mann nur wenige Stunden vor der Tat ins Internet gestellt habe, sagte US-Präsident Joe Biden unter Berufung auf Ermittlungen der Bundespolizeibehörde FBI.

Täter war US-Staatsbürger

Nach Angaben des FBI wurden bei dem Anschlag 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Biden betonte, dass der Täter nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler im Bundesstaat Texas geboren wurde und US-Staatsbürger war. Er habe "viele Jahre" in der US-Armee gedient und sei danach noch jahrelang als Reservist geführt worden.

Weitere Explosion in Las Vegas

Untersucht wird laut Biden auch, ob die Tat in New Orleans in Zusammenhang mit der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas steht. Dabei wurde wenige Stunden später ein Mensch in dem Fahrzeug getötet. Sieben wurden leicht verletzt. Bisher hätten die Behörden keine Hinweise, dass es eine Verbindung zum Terroranschlag in New Orleans gebe, sagte Biden.

Harte Strafen nach Silvesterkrawallen gefordert

Nach Attacken auf Polizei und Rettungskräfte an Silvester ist die Debatte über politische Konsequenzen neu entbrannt. "An den allermeisten Orten in Deutschland haben wir einen friedlichen und fröhlichen Start ins neue Jahr erlebt", so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Zugleich verurteilte die SPD-Politikerin all jene, die den Einsatz von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehren behindert hätten. Die Täter müssten mit aller Härte verfolgt und bestraft werden.