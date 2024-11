Info-Date am Morgen: Trump plant Zölle gegen Mexiko und Kanada ++ Neues Schleusentor in Iffezheim

Als Reaktion auf schwachen Grenzschutz hat der designierte US-Präsident Trump neue Zölle gegen Mexiko und Kanada angekündigt. Mehr dazu hier.

Auch China muss mit Strafzöllen rechnen

Als eine seiner ersten Amtshandlungen will der designierte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China verhängen. Er werde ein entsprechendes Dekret am Tag seines Amtsantritts am 20. Januar unterzeichnen, schrieb Trump in seinem Kurzbotschaftendienst Truth Social.

Auf Waren aus Mexiko und Kanada sollen Zölle von 25 Prozent gelten. Trump begründete den Schritt mit dem illegalen Drogen- und Menschenschmuggel über die Grenze. Die Zölle würden so lange in Kraft bleiben, "bis Drogen, insbesondere Fentanyl, und alle illegalen Einwanderer aufhören, in unser Land einzudringen", so Trump.

Neues Schleusentor in Iffezheim wird eingebaut

Im baden-württembergischen Iffezheim wird in der Rhein-Schleuse heute ein neues Tor eingebaut. Das alte Tor wurde vor rund einem Jahr bei einem Schiffsunfall beschädigt. Ein Frachter war damals ungebremst in das geschlossene Tor gefahren. Die Steuerfrau des Frachters wurde vom Schifffahrtsgericht Kehl zu einer 5-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.