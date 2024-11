Donald Trump: Risiko oder Chance für die Weltsicherheit?

Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen. Wie verändert sich nun Amerikas Rolle in der Welt? Die außenpolitischen Pläne des designierten Präsidenten sind undurchsichtig – gerade mit Blick auf Russland und die Ukraine. Der ukrainische Regierungschef hat Trump gleich zum Sieg gratuliert und gibt sich zuversichtlich für eine gute Zusammenarbeit. Ist das zu vorschnell? Denn auch Trump und Putin wird eine gewisse Nähe nachgesagt. Und auch im Nahen Osten richtet sich die Aufmerksamkeit nun nach Washington. Kann Netanyahu auf mehr Unterstützung für sein Vorgehen gegen Hamas und Hisbollah bauen? Wird Trump den Weg zu Frieden ebnen oder dazu beitragen, dass sich die Fronten verschärfen? Und was heißt das für die Spannungen mit dem Iran? Zum Schluss werfen wir den Blick auf Europa. Was bedeutet Trump für die transatlantischen Beziehungen? Steht der Nato eine neuerliche Zerreißprobe bevor? Welche Auswirkungen sind für die Wirtschaft zu erwarten? Trumps Ankündigung, in den USA scharfe Zölle einzuführen, sorgt schon mal für Unruhe in Europa. Und was sind eigentlich Trumps Pläne für das Klima?

Host Natalie Amiri spricht darüber mit ARD-Korrespondentin Ina Ruck aus dem Studio Moskau, mit ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler aus dem Studio Tel Aviv und mit Laura von Daniels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik.

