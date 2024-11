Info-Date am Morgen: Schnelle Abschlusserklärung bei G20-Gipfel ++ Diskussionen um geplante Schließung von Notfallpraxen in BW

Die G20-Staaten haben sich überraschend schon am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Rio de Janeiro auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Die Staats- und Regierungschefs wollen sich künftig für eine wirksame Besteuerung der Superreichen einsetzen. Es sollen Mechanismen zur Bekämpfung von Steuervermeidung entwickeln werden. Außerdem wurde die Globale Allianz gegen Hunger und Armut ins Leben gerufen. Es fehle weder an Wissen noch an Ressourcen, sondern an politischem Willen, um den Menschen Zugang zu Nahrungsmitteln zu verschaffen, heißt es in der Abschlusserklärung.

Viele Menschen in BW von geplanter Schließung betroffen

Die Diskussionen um die geplante Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg halten an. Davon betroffen wären rund 90.000 Patienten. Die SPD-Fraktion im Landtag hat Daten und Fakten zu 16 der 18 Notfallpraxen abgefragt, die auf der Schließungsliste stehen. Dort sind im vergangenen Jahr insgesamt 86 000 Patienten behandelt worden, davon allein 15.000 Patienten in Backnang, wo vor zehn Jahren das Kreiskrankenhaus geschlossen wurde. Die meisten Notfallpraxen haben gegenüber dem Vorjahr steigende Patientenzahlen.