US-Präsident Joe Biden spricht nach dem Tod von Hamas-Chef Yahya Sinwar von einem guten Tag für Israel, die Vereinigten Staaten und die Welt. Der Hamas-Anführer sei verantwortlich für den Tod von tausenden Menschen gewesen, so Biden. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Jetzt könnte die Gelegenheit sein, die Geiseln der Hamas freizubekommen und eine Waffenruhe zu erreichen. Er werde zeitnah mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu darüber sprechen, sagte Biden. Netanjahu hat Sinwars Tod einen Meilenstein genannt.

Baerbock: Hamas soll jetzt alle Geiseln frei lassen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte die Hamas auf, jetzt alle Geiseln freizulassen und die Waffen niederzulegen. Dagegen schrieb die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen auf "X", der Tod von Sinwar werde den Geist des Widerstands stärken. Und die Hisbollah-Miliz im Libanon kündigte eine neue Eskalationsstufe im Kampf gegen Israel an. Israelische Soldaten haben Sinwar, den mutmaßlichen Drahtzieher des Überfalls vom 7. Oktober 2023, gestern bei einem Einsatz im Gaza-Streifen getötet.

Ärzte fordern von Kretschmann Gipfel für Notfallversorgung

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Baden-Württemberg fordert in einem offenen Brief die Einberufung eines Notfallversorgungsgipfels. Angesichts der umstrittenen Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung, Notfallpraxen zu schließen, brauche es jetzt einen Austausch mit allen Beteiligten, so ein Sprecher des Marburger Bundes gegenüber dem SWR. Die Ärzte in Baden-Württemberg sind nach Angaben des Marburger Bundes tief besorgt, angesichts der drohenden Schließungen von 18 Notfallpraxen im Land. Deshalb fordern Sie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), diese Schließungen zu verhindern.