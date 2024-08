per Mail teilen

Auf dem Parteitag der US-Demokraten ist Kamala Harris jetzt auch ganz offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Partei gewählt worden. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Die ehemalige First Lady Michelle Obama lobte Harris in ihrer Rede mit den Worten: "Die Hoffnung feiert ein Comeback". Anders als der Kandidat der Republikaner, Donald Trump, sei Harris mehr als bereit für diesen Moment.

Obama: "USA bereit für Harris"

"Die USA sind bereit für Kamala Harris als Präsidentin - und Kamala Harris ist bereit für den Job", so formulierte es der frühere US-Präsident Barack Obama in seiner Rede, unter großem Jubel des Parteitags. Harris sei eine Person, so Obama weiter, die ihr Leben lang damit verbracht habe, für Menschen zu kämpfen, die eine Stimme bräuchten. Der Ex-Präsident würdigte auch Joe Biden - als "Wächter der Demokratie".

Einbürgerungsverfahren in BW dauern länger

In baden-württembergischen Städten und Kreisen sind tausende Anträge auf die deutsche Staatsbürgerschaft unbearbeitet. Die Kommunalverbände fordern Entlastung. Nach Angaben des Städtetags Baden-Württemberg gibt es durch das neue Einbürgerungsrecht mehr als doppelt so viele Anträge wie vorher. Vor allem in den Großstädten dauern demnach Verfahren bis zu zwei oder drei Jahre.