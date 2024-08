Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat es begrüßt, dass die Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt worden sind. Hintergrund der Absagen waren Anschlagspläne. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Nehammer sagte, es habe großer Schaden gedroht. Auch das deutsche Bundeskriminalamt warnt nach den Festnahmen in Österreich: Die Terrorgefahr in Deutschland bleibe unverändert hoch. Das sagt der Leiter der Abteilung „Islamistisch motivierter Terrorismus“, Sven Kurenbach.

Abrissarbeiten in Kröv sollen heute beginnen

Zwei Tage nach dem Hoteleinsturz in Kröv an der Mosel beginnen heute die Abrissarbeiten. In den Trümmern befindet sich noch die Leiche eines Mannes. Eine Spezialfirma will am Mittag damit beginnen, das Gebäude abzutragen.