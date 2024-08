Info-Date am Morgen: Hotel in Kröv eingestürzt ++ Großbrand in Pforzheim

In Kröv an der Mosel ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Das Giebeldach des zweistöckigen Eckgebäudes ist eingebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Mehrere Menschen wurden verschüttet. Der Rettungseinsatz läuft seit Mitternacht.

Großbrand in Pforzheim unter Kontrolle

In der Innenstadt von Pforzheim war am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Am frühen Abend war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten gingen bis spät in die Nacht.