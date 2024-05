Info-Date am Morgen: Erneut Angriffe auf Politikerinnen ++ Kritik an neuer Grundschulempfehlung in BW

Die frühere Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Giffey, ist bei einem Angriff verletzt worden. Auch in Dresden gab es einen weiteren Angriff auf Wahlkämpfer. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Giffey im Nacken und am Kopf verletzt

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist bei einem tätlichen Angriff im Stadtteil Rudow leicht verletzt worden. Ein Mann habe die frühere Regierende Bürgermeisterin am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek unvermittelt "von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt, attackiert und am Kopf sowie am Nacken getroffen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin in der Nacht mit. Zuvor hatten sich die deutschen Innenminister in einer Sondersitzung für eine Verschärfung des Strafrechts ausgesprochen.

Nach Angriff: Kurze Behandlung im Krankenhaus

Der Polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Nach dem Angriff habe sich die ehemalige Bundesfamilienministerin "kurzzeitig zur ambulanten Behandlung der Kopf- sowie Nackenschmerzen in ein Krankenhaus begeben", hieß es in der Mitteilung der Behörden.

Kritik an der neuen Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird am Vormittag eine Regierungserklärung zum Bildungspaket der Landesregierung abgeben. Die Grün-Schwarze Koalition hat vergangene Woche ihre Pläne zu einer Reform des Schulwesens in Baden-Württemberg vorgelegt. Neben dem Abitur in neun Jahren, soll die Grundschulempfehlung verbindlicher werden, aber nur für das Gymnasium gelten.