Info-Date am Mittag: Gesundheitsdaten „to go“: Die Elektronische Patientenakte ++ Glätte behindert den Verkehr in vielen Regionen

Elektronische Patientenakte startet

Die elektronische Patientenakte wird heute in ersten Modellregionen eingeführt. Es geht um eine bessere Gesundheitsversorgung durch mehr Transparenz und Digitalisierung. Zunächst sind die Versicherten in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und in Bayern die Region Franken dran. Ziel ist es zum Beispiel, dass Ärzte oder andere Therapeut sehen können, welche Untersuchungen und Behandlungen der Patient schon bekommen hat.

Unfälle wegen Glatteis

Glätte hat heute früh den Verkehr in vielen Regionen behindert. Mehr als 20 Fahrzeuge sind auf der B27 bei Hechingen ineinander gerutscht.

Die Kliniken in Heilbronn und Stuttgart melden viele Verletzte in den Notaufnahmen. In Rheinland-Pfalz waren vor allem Süd- und Westpfalz betroffen, auch hier gab es viele Unfälle, zum Beispiel in Kaiserslautern.