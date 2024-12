per Mail teilen

Schäden an einem Glasfaserkabel haben in Finnland zu Internetausfällen geführt . Betroffen ist ein Landkabel zwischen Schweden und Finnland, die finnische Polizei geht von einem Verbrechen aus. Dies und weitere Themen des Mittags mit Bernhard Seiler.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht. Seitdem laufen die Reparaturarbeiten. An zwei Stellen sollen Schäden aufgetreten sein. Mehrere tausend Kunden hätten Probleme mit ihrer Internetverbindung gehabt. Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson bestätigte, dass die schwedischen Behörden über den Fall informiert sind. Man nehme den Vorfall sehr ernst. Ob es sich um Sabotage handelt, wollte der Verteidigungsminister nicht kommentieren.

Nach Vorfall in Ostsee: Weiter chinesischer Frachter im Visier

Im November wurden zwei Datenkabel in der Ostsee beschädigt - das eine verbindet Deutschland und Schweden, das andere Litauen und Finnland . Seitdem steht ein chinesischer Frachter im Visier der Ermittler. Mehrere Politikerinnen und Politiker unter anderem aus Deutschland hatten den Verdacht geäußert, es könne sich bei den Schäden um einen hybriden Angriff handeln.

Wasserstoff-Pilotanlage Ebersbach feiert Richtfest

Wasserstoff aus Müll erzeugen - das soll eine neue Anlage schaffen, für die heute in Ebersbach im Kreis Göppingen Richtfest gefeiert wird. An dem Projekt beteiligt ist neben einem Entsorgungsbetrieb auch ein Vermieter von Wasserstoff-Lastwagen. Der will den hergestellten Wasserstoff für seine Flotte nutzen.

Anlage wandelt Biomasse und Plastikreste in Wasserstoff um

Herzstück der Anlage ist ein sogenannter Flugstromreaktor. In diesem werden zum Beispiel Biomasse oder Kunststoffreste, die nicht mehr recyclebar sind, bei bis zu 1600 Grad in Gas umgewandelt. Am Ende bleiben Wasserstoff und flüssiges CO2 übrig.

Betreiber: Jahresbedarf einer Wasserstofftankstelle decken

Pro Stunde kann die Anlage 150 Kilo Müll verarbeiten. So lassen sich in einem Jahr rund 100 Tonnen Wasserstoff erzeugen. Nach Angaben des Betreibers reicht das, um den Jahresbedarf einer Wasserstofftankstelle zu decken. Starten soll die Wasserstoffproduktion im Laufe des kommenden Jahres.