Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist . Dort will er sich auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen. Bei seiner Ankunft kündigte er Rüstungslieferungen im Wert von 650 Millionen Euro an. Dies und weitere Themen des Mittags mit Katja Burck.

Die politische Woche beginnt mit einem Besuch des Bundeskanzlers in der Ukraine. Er war zuletzt vor zweieinhalb Jahren dort, kurz nach dem Einfall der russischen Armee. Vor gut zwei Wochen hatte er mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und war dafür von vielen Seiten kritisiert worden.

Das Verhalten des deutschen Kanzlers wird in der Ukraine genau beobachtet. Einige Menschen in Kiew scheinen kein allzu gutes Bild von Scholz zu haben. Was sie die Bürgerinnen und Bürger sagen, hören Sie unter anderem hier. Aus Sicherheitsgründen war die Kanzlerreise

zuvor nicht öffentlich gemacht worden. Das gilt auch für das Programm und dafür, wie es weiter geht.

Ver.di bestreikt die SWEG

In Baden-Württemberg laufen seit dem Morgen erneute Warnstreiks im regionalen Bus- und Bahnverkehr . Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten beim Betreiber SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) zu Arbeitsniederlegungen bis Mittwochabend aufgerufen. Betroffen sollen wieder Strecken in den Regionen Rhein-Neckar, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben, Heilbronn-Neckar-Franken und in Südbaden sein, wie die Gewerkschaft mitteilte.