Bei einer schweren Flutkatastrophe in der Urlaubsregion Valencia im Osten Spaniens sind mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Das und weitere Themen am Mittag mit Stefan Eich

Heftige Unwetter mit Starkregen haben Straßen unter Wasser gesetzt. Die Notdienste haben noch nicht alle betroffenen Gebiete erreichen können. Nach Auskunft der Regionalregierung sind noch immer Menschen an unzugänglichen Orten eingeschlossen. Es ist die schwerste Flutkatastrophe in Spanien seit 1996. Damals kamen durch Überschwemmungen in den Pyrenäen 87 Menschen ums Leben.

Mehr Lärmschutz in Heidelberg

Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat angeordnet, dass die Stadt ihre Sperrzeiten ändern muss. Kneipen und Gaststätten müssen dann früher schließen. Grundlage des Urteils ist ein Lärmgutachten, das in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist. Aktuell dürfen Kneipen und Gaststätten in Heidelberg Werktags bis 1 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr geöffnet haben. Anwohner haben gefordert, dass von Montag bis Freitag schon um Mitternacht und am Wochenende um 1 Uhr Schluss ist.