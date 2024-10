Info-Date am Mittag: Schwierige Regierungsbildung in Wien ++ Marode Brücken im Südwesten

Nimmt Österreich politisch einen Kurs nach Rechtsaußen? Die extrem rechte FPÖ hat bei der Parlamentswahl mit über 29 Prozent der Stimmen gesiegt, doch die Regierungsbildung dürfte schwierig werden. Bisher lehnen alle anderen Parteien im Nationalrat eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Kickl ab. Ohne Kickl allerdings wäre die ÖVP mit dem noch amtierenden Kanzler Nehammer durchaus bereit, in die Bildung einer regierungsfähigen Koalition einzusteigen.

Marode Brücken im Südwesten

Marode Brücken in Deutschland sind seit Jahren ein großes Ärgernis und Dauerthema der Verkehrspolitik: 400 von ihnen will das Bundesverkehrsministerium jedes Jahr sanieren. Von den baufälligsten Autobahnbrücken Deutschlands stehen viele in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das ergibt eine Analyse der Bundesgütegemeinschaft - ein Verein, in dem unter anderem Baufirmen organisiert sind. Die Gemeinschaft fordert die Politik und die Autobahn GmbH auf, zu handeln. In Baden-Württemberg stehen demnach 16 besonders marode Brücken, 14 in Rheinland-Pfalz. Mehr baufällige Brücken gibt es nur in Nordrhein-Westfalen und Hessen.