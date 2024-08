Zweieinhalb Tage nachdem im Mosel-Ort Kröv ein Hotel eingestürzt ist, hat am Mittag der Abriss der Ruine begonnen. Das und weitere Themen des Mittags mit Stefan Eich.

Fachleute haben auch in den Nachbargebäuden Risse entdeckt. Ob diese mit dem Einsturz des Hotels zu tun haben oder ob es sich um Altschäden handelt, wird nach Angaben der Polizei geprüft - und vor allem wird untersucht, ob diese Risse für die Statik, also für die Sicherheit der Gebäude eine Gefahr sind.

Anwohner sollen während des Abrisses Fenster und Türen schließen

Beim Abriss des Hotels wird sehr viel Staub entstehen, der dann wahrscheinlich durch Kröv geweht wird. Die Polizei ruft deshalb die Anwohner im Umkreis von 150 Metern dazu auf, Fenster und Türen geschlossen halten, weil möglicherweise Asbest austreten könne.

Ortsbürgermeisterin: Hotel war beliebter Treffpunkt

Die Ortsbürgermeisterin von Kröv, Desire Beth (CDU), sagte dem SWR, dass eine Riesenwelle von Mitgefühl im Ort zu spüren sei. Jeder versuche, etwas Positives beizutragen. Das Hotel sei ein beliebter Treffpunkt gewesen - das Gastronomen-Ehepaar sei sehr beliebt. Eine Spendenaktion für sie sei daher gestartet. Bei dem teilweisen Einsturz des Hotels in Kröv waren zwei Menschen getötet worden. Sieben konnten gerettet werden. Sie hatten teils mehrere Stunden unter Trümmern ausgeharrt.

Weitere Festnahme nach abgesagten Taylor Swift-Konzerten

Im Fall der geplanten Anschläge auf Besucher eines Taylor-Swift-Konzerts in Wien haben Ermittler einen dritten Verdächtigen festgenommen. Österreichs Innenminister Gerhard Karner sagte, dabei handele es sich um einen 18 Jahre alter Mann aus dem Irak, der sich zur Terrormiliz IS bekannt habe. Er sei den Ermittlern aufgefallen, weil er zum Umfeld des 19-jährigen Hauptverdächtigen gehöre. Er werde aber nicht verdächtigt, sich direkt an den Anschlagsplänen beteiligt zu haben. Der ebenfalls festgenommene 17-Jährige soll in dem Stadion gearbeitet haben, in dem die Konzerte stattfinden sollten.

Was die Ereignisse von Wien für Konzerte in Deutschland bedeuten könnten, das hat der Stuttgarter Veranstalter Christian Doll heute früh in SWR Aktuell gesagt. Mehr dazu in diesem Info-Date.