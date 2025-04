Ein Streit am Bahnhof in Ellwangen endet tödlich

Ein Streit zwischen zwei Männern am Bahnhof in Ellwangen hatte tödliche Konsequenzen. Tage nach dem Streit ist ein 59-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Am Bahnhof in Ellwangen (Ostalbkreis) sind vergangene Woche zwei Männer aneinandergeraten. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf einer der Männer schwer verletzt wurde. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitteilten, ist der Verletzte an Ostern im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigen Ermittlungen haben sich am vergangenen Mittwochabend ein 32-jähriger und ein 59-jähriger Deutscher am Bahnsteig gestritten. Der Jüngere habe schließlich auf den Älteren eingeschlagen, der Mann ging zu Boden. Als er reglos liegen blieb, schritten Passanten ein und leisteten erste Hilfe. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Obduktion bestätigt Kopfverletzung als Todesursache

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag starb er, so die Polizei. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Ursache die schweren Kopfverletzungen waren. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Er sei bei dem Streit erheblich betrunken gewesen.