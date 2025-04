Das Landgericht Mannheim hat einen 36-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt - wegen des Verkaufs Tausender illegaler Pay-TV-Zugänge.

Weil er anderen verbotenerweise Zugriff auf kostenpflichtige Fernsehsender verschafft hat, ist ein 36-jähriger Mann aus Karlsruhe vom Landgericht Mannheim zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Computerbetrug in mehr als 4.000 Fällen

Die Anklage warf dem 36-Jährigen vor, in der Zeit zwischen Mai 2019 und Mai 2024 in 4.100 Fällen Zugänge zu kostenpflichtigen Fernsehsendern illegal verkauft und damit rund 540.000 Euro eingenommen zu haben. Teilweise hat er laut Anklage das sogenannte Cardsharing genutzt und den Zugangscode für die Bezahlsender illegal an seine Kunden weitergegeben. So konnten diese ansonsten verschlüsselte und kostenpflichtige Programme ohne eigenes Abo empfangen.

Außerdem soll der 36-Jährige zwischen Dezember 2023 und April 2024 rund eine Million Euro aus verschiedenen Straftaten und von verschiedenen Konten auf sein eigenes Bankkonto überwiesen haben. Seiner Bank sagte er, er habe erfolgreich spekuliert.