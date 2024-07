Info-Date am Mittag: Wahl zum EU-Kommissionsvorsitz ++ Stauffenberg-Gedenken in Ulm

Im EU-Parlament in Straßburg steht heute die Wahl der Kommissionspräsidentin auf der Agenda. Ursula von der Leyen möchte weiter fünf Jahre an der Spitze stehen. Ihre Wiederwahl ist dabei nicht sicher. Zwar haben die Staats- und Regierungschefs der EU sie bereits nominiert. Das letzte Wort aber hat das Europaparlament. Hier müssen mehr als die Hälfte der 700 Abgeordneten mit Ja stimmen. Von der Leyens Parteifamilie, die konservative EVP hat Stimmen dazu gewonnen - doch deren 188 Sitze reichen nicht. Sie braucht fast das doppelte. Nach 13 Uhr wird abgestimmt.

Stauffenberg-Gedenken in Ulm: Jahrestag des Hitler-Attentats

In der Ulmer Wilhelmsburg-Kaserne wird am Nachmittag an das Attentat auf Adolf Hitler vor 80 Jahren erinnert. Im Mittelpunkt steht dabei das Gedenken an Claus Schenck Graf von Stauffenberg. Er gilt als Kopf der Gruppe von Menschen, die am 20. Juli 1944 den Diktator Hitler mittels eines Bombenanschlags töten wollten. Stauffenberg wurde in Jettingen geboren und lebte lange in Albstadt im Zollernalbkreis.