Info-Date am Mittag: Ampel einig bei Bundeshaushalt ++ Mängel bei medizinischer Notfallversorgung

Das Bundeskabinett hat heute planmäßig den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und auch gleich noch die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 auf den Weg gebracht. Und - aller guten Dinge sind drei - zudem den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Um den Etat 2025 war bekanntermaßen lange gestritten worden, erst vor rund zwei Wochen hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf die Kernpunkte verständigt.

Medizinische Notfallversorgung nicht immer perfekt in BW und RLP

Die schnelle Versorgung medizinischer Notfälle hierzulande ist selbst bisweilen ein Notfall. Langes Warten in einer überfüllten Notaufnahme, überlastete Ärzte und Pflegekräfte, verunsicherte Patientinnen und Patienten: Dagegen will Bundesgesundheitsminister Lauterbach nun angehen. Heute hat er dem Bundeskabinett ein Reformpaket zum Beschluss vorgelegt. Und eine SWR-Recherche zeigt: wirklich gut ist sie auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht überall. Das gilt demnach für viele Teile Deutschlands. Vor allem bei der Reanimation nach einem Herzstillstand hapert es teilweise erheblich.