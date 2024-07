Info-Date am Mittag: Faeser verbietet Magazin "Compact" ++ Heidelberg: Mordprozess St. Leon-Rot beginnt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat das Magazin "Compact" verboten. Der Vorwurf: menschenverachtende Hetze. Die Ministerin spricht von einem harten Schlag gegen die rechtsextreme Szene. Das Magazin des Publizisten Jürgen Elsässer und auch angeschlossene Veröffentlichungen und Plattformen dürfen nun nicht mehr erscheinen. Damit verschwindet das reichweitenstärkste Organ der heute aktiven, rechtsextremen Szene. Rechtsgrundlage für das Verbot ist das Vereinsrecht, wonach auch Unternehmen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, vom Bundesinnenministerium verboten werden können. Die Compact-Magazin GmbH gilt als zentraler Akteur bei der Vernetzung der sogenannten "Neuen Rechten", hat Verbindungen zur Identitären Bewegung und zum rechtsextremistischen Parteienspektrum.

Heidelberg: Prozess wegen mutmaßlichen Mordes an Gymnasium in St. Leon-Rot

Am Vormittag hat vor dem Landgericht in Heidelberg ein Mordprozess begonnen. Ein junger Mann wird verdächtigt, Ende Januar in einem Gymnasium in St. Leon-Rot seine Ex-Freundin erstochen zu haben. Die Polizei konnte ihn nach der Tat in Niedersachsen festnehmen, wohin er mit einem Auto geflohen war. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, da der Angeklagte gleichzeitig noch wegen einer weiteren Tat vor Gericht steht, während der er noch minderjährig war.