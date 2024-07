Info-Date am Mittag: Nato feiert 75-jähriges Bestehen ++ Mehr Geld für Großhandelsbeschäftigte in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Vertreter der Bündnis-Staaten treffen sich in Washington. Thema ist die weitere Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Das und weitere Themen am Mittag mit Moritz Braun.

Vor seinem Abflug in die USA hat Bundeskanzler Scholz die Verdienste der NATO gewürdigt. Seit ihrer Gründung habe die Allianz Deutschlands Sicherheit, Demokratie und Freiheit garantiert. Einander beizustehen sei auch weiterhin unverändert die Aufgabe des transatlantischen Bündnisses, sagte Scholz.

Ukraine Thema bei NATO-Treffen

Scholz erwartet von dem Gipfel in Washington ein weiteres Signal der Unterstützung für die Ukraine gegen Russland. Der Bundeskanzler wird von Verteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock begleitet. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird ebenfalls an dem NATO-Gipfel teilnehmen. Eine von ihm erhoffte Beitrittseinladung an die Ukraine wird aber nicht geben.

Tarifabschluss im baden-württembergischen Groß- und Außenhandel

Die rund 190.000 Beschäftigten bekommen mehr Geld. Ihre Entgelte sollen rückwirkend zum ersten Oktober vergangenen Jahres um 5,1 Prozent und zum 1. Mai dieses Jahres um weitere 5 Prozent erhöht werden. Zum 1. Mai kommenden Jahres ist ein weiteres Plus von 2 Prozent vereinbart, außerdem gibt es 1000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Der Tarifvertrag hat 36 Monate Laufzeit.