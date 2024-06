Info-Date am Mittag: Trauerfeier in Mannheim für getöteten Polizisten ++ Mainzer Hochhausbrand: Evakuierung beendet

Heute gedenken Menschen in Mannheim des getöteten Polizisten Rouven Laur. Er starb an den Folgen einer Messerattacke in der Mannheimer Innenstadt am 31. Mai. Rouven Laur wurde im Dienst, beim Versuch, andere zu beschützen, niedergestochen von einem mutmaßlichen Islamisten. In Mannheim haben heute Mittag rund 2000 Trauergäste an Rouven Laur erinnert. Darunter Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, ebenso wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, Grüne und der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht, CDU. Vor der Trauerfeier waren tausende Menschen mit einem Trauermarsch durch die Innenstadt gezogen.

Brand in Mainzer Hochhaus: Evakuierung beendet

Ein Hochhausbrand in Mainz hat in der Nacht einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. 20 Bewohner mussten mit einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Insgesamt mussten 140 Menschen das Gebäude verlassen. Inzwischen konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen.