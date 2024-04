In Stuttgart hat der Terror-Prozess gegen neun mutmaßliche „Reichsbürger“ um Heinrich Prinz Reuß begonnen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Gerhard Leitner.

Den Angeklagten werden die Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung und die Vorbereitung eines geplanten Umsturzversuchs vorgeworfen. Einer der Angeklagten steht außerdem wegen versuchten Mordes vor Gericht. Er soll bei der Durchsuchung seiner Wohnung auf Polizisten geschossen und zwei von ihnen verletzt haben.Brandstiftungen:

Brandstiftungen in Sinzig: Auto ausgebrannt

In Sinzig im Kreis Ahrweiler hat es am Wochenende eine Serie von Brandstiftungen gegeben. Nach Angaben der Polizei ist in der Nacht auf Sonntag am Bahnhofsvorplatz unter anderem ein Auto komplett ausgebrannt.