Info-Date am Abend: Mutmaßliche Hamas-Waffen in Bulgarien entdeckt und immer noch viele Tierheime im Südwesten überfüllt

Deutsche und bulgarische Ermittler haben ein Waffendepot gefunden, das vermutlich der Hamas gehörte. Dies und weitere Themen des Nachmittags mit Judith Bühler.

Nach Informationen des SWR und des ARD-Hauptstadtstudios wurde das Lager schon vor einigen Tagen in Bulgarien entdeckt. Die Ermittler befürchten nun, dass die Hamas in Europa aktiver ist als bisher angenommen. Gefunden wurde das Depot nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin und den Niederlanden.

Tierheime im Südwesten sind überlastet

Immer noch geben viele Menschen im Südwesten ihre Haustiere im Tierheim ab. Die Einrichtungen sind deshalb überfüllt - in Rheinland-Pfalz etwa die in Remagen, Koblenz und Mayen. Ein Grund sind wohl die gestiegenen Kosten für Futter, Tierarzt oder etwa Hundetraining. In Baden-Württemberg beklagt vor allem das Tierheim Heilbronn eine problematische Lage. Tierschützer kritisieren, dass Tiere oft unüberlegt angeschafft werden – das sei schon während der Pandemie so gewesen.